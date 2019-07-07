Месси не вышел на церемонию награждения Аргентины бронзовыми медалями

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки, сообщает Goal.com.
В матче за третье место Кубка сборная Аргентины обыграла национальную команду Чили. Игра прошла на стадионе «Арена Сан-Паулу» в Сан-Паулу и завершилась со счётом 2:1.
В концовке первого тайма, на 37-й минуте, у Месси произошёл конфликт с полузащитником чилийцев Гари Меделем. После вылета мяча за лицевую линию между футболистами завязалась перепалка, которая мгновенно переросла в стычку. Главный арбитр матча Марио Альберто Диас де Вивар не стал ждать развития конфликта и показал красную карточку обоим участникам эпизода.
Напомним, в полуфинале Кубка Америки аргентинцы проиграли Бразилии со счётом 0:2, а чилийцы потерпели разгром от Перу (0:3).
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