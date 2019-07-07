Видеообзор победы сборной Аргентины в матче за третье место на Кубке Америки

В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины обыграла национальную команду Чили. Игра прошла на стадионе «Арена Сан-Паулу» в Сан-Паулу и завершилась со счётом 2:1.

Аргентинцы вышли вперёд на 12-й минуте благодаря точному удару нападающего Серхио Агуэро. Спустя 10 минут команда удвоила преимущество усилиями форварда Пауло Дибалы. На 37-й минуте после стычки с поля были удалены нападающий Аргентины Лионель Месси и полузащитник Чили Гари Медель. Во втором тайме, на 59-й минуте, чилийцы сократили разрыв в счёте — отличился хавбек Артуро Видаль, реализовавший пенальти. До конца встречи номинальным гостям так и не удалось уйти от поражения.

Напомним, в полуфинале Кубка Америки аргентинцы проиграли Бразилии со счётом 0:2, а чилийцы потерпели разгром от Перу (0:3).

Видеообзор матча также доступен на «Чемпионате».