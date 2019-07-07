Сёмин с шампанским и счастливые Миранчуки с кубком. Фото из раздевалки «Локо»

6 июля в Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоялся матч за Суперкубок России, в котором встречались «Зенит» и «Локомотив». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «железнодорожников».
Счёт был открыт уже на 6-й минуте — автором гола стал нападающий московской команды Фёдор Смолов. Под занавес первого тайма, на 2-й добавленной минуте, форвард сине-бело-голубых Сердар Азмун восстановил равенство. В начале второй половины встречи, на 52-й минуте, иранский футболист оформил дубль. На 78-й минуте счёт вновь стал равным — отличился полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук. Уже спустя три минуты он стал автором дубля и установил окончательный счёт в матче. Доигрывал встречу «Зенит» в меньшинстве — на 2-й компенсированной минуте вторую жёлтую карточку получил хавбек Магомед Оздоев.
Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги, а также завоевал Кубок страны, победив в финале «Урал» со счётом 1:0.
Фоторепортаж из раздевалки «Локомотива» подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Голубовичем.
Смотрите также фоторепортаж с матча.
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