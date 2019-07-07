Месси: коррупция и арбитры не позволяют болельщикам насладиться футболом

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, почему он не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки.

«Не пошёл на церемонию награждения, потому что нам не нужно быть частью этой коррупции. Со всем неуважением, которое к Аргентине проявили на протяжении всего турнира. Мы покидаем турнир с ощущением того, что могли сделать больше. В игре за бронзу, как и в матче с Бразилией, были наши лучшие матчи, мы прибавляли. Повторяю – коррупция и арбитры не позволяют болельщикам насладиться футболом и в какой-то мере портят его», — приводит слова Месси TyC Sports.

В матче за третье место Кубка сборная Аргентины обыграла национальную команду Чили. Игра прошла на стадионе «Арена Сан-Паулу» в Сан-Паулу и завершилась со счётом 2:1.

В концовке первого тайма, на 37-й минуте, у Месси произошёл конфликт с полузащитником чилийцев Гари Меделем. После вылета мяча за лицевую линию между футболистами завязалась перепалка, которая мгновенно переросла в стычку. Главный арбитр матча Марио Альберто Диас де Вивар не стал ждать развития конфликта и показал красную карточку обоим участникам эпизода.