Агуэро: Месси чувствовал себя странно из-за того, что происходит в КОНМЕБОЛ

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал удаление капитана Лионеля Месси в матче за бронзовые медали Кубка Америки с Чили. Игра прошла на стадионе «Арена Сан-Паулу» в Сан-Паулу и завершилась победой аргентинцев со счётом 2:1.
«Мы только протестовали и смотрели друг на друга. Я мог только бежать, больше ничего.
Месси чувствовал себя странно из-за этого и из-за того, что случилось в полуфинале с Бразилией. Лео не был зол, он чувствовал себя странно из-за того, что происходит в КОНМЕБОЛ», — сказал Агуэро в интервью TyC Sports.
Это удаление стало для Месси лишь вторым за всю карьеру. Впервые 32-летний форвард получил красную карточку в 2005 году – тоже в матче за сборную Аргентины. Тогда Лионель дебютировал за национальную команду в товарищеской игре с Венгрией и был удалён менее чем через минуту после выхода на замену.
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