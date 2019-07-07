«Локомотив» сравнялся со «Спартаком» по количеству трофеев в российское время

В субботу, 6 июля, московский «Локомотив» обыграл петербургский «Зенит» в матче за Суперкубок России со счётом 3:2. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.



Таким образом, по количеству трофеев, завоёванных в российское время, «железнодорожники» сравнялись с московским «Спартаком». У обеих команд на счету по 14 трофеев. По этому показателю лидирующую позицию занимает московский ЦСКА, завоевавший 21 трофей. На втором месте располагается петербургский «Зенит» (15), а третью строчку между собой делят «Спартак» и «Локомотив».



В число 14 трофеев «Локомотива» входит 8 Кубков России, 3 победы в чемпионате и в Суперкубке страны. Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги, а также завоевал Кубок страны, победив в финале «Урал» со счётом 1:0.

Нас ждёт сезон забросов за спину и дальних ударов. РПЛ приспособлена под это «Зенит» и «Локомотив» уже начали.