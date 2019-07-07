Отаменди — о судействе: странно, в прошлой игре ничего не пересматривали

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Николас Отаменди прокомментировал работу судейской бригады во время матча за 3-е место в Кубке Америки со сборной Чили (2:1).
«Это напомнило мне финал с Чили в США, когда наш футболист был удалён, чтобы уравнять составы. Это странно, потому что в прошлой игре никакие моменты не пересматривали. Я не знаю, что думать. Мы продолжаем бороться против всех, нам надо собраться и продолжить сражаться», — приводит слова Отаменди TyC Sports.
Напомним, в концовке первого тайма, на 37-й минуте, у Месси произошёл конфликт с полузащитником чилийцев Гари Меделем. После вылета мяча за лицевую линию между футболистами завязалась перепалка, которая мгновенно переросла в стычку. Главный арбитр матча Марио Альберто Диас де Вивар не стал ждать развития конфликта и показал красную карточку обоим участникам эпизода.
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