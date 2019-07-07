Медель — о стычке с Месси: не думал, что мы можем даже жёлтые карточки получить

Полузащитник сборной Чили Гари Медель прокомментировал судейство в матче за бронзовые медали Кубка Америки с национальной командой Аргентины (1:2). Напомним, в этой встрече после стычки с Меделем на 37-й минуте был удалён нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Позже аргентинец раскритиковал работу бригады арбитров.
«Согласен с Месси. Честно говоря, не думал, что мы можем даже жёлтые карточки получить за этот эпизод. Было несколько толчков, а больше ничего. Рефери мог бы справиться с этим моментом гораздо лучше», — приводит слова Меделя Goal.com.
В концовке первого тайма у Месси произошёл конфликт с Меделем. После вылета мяча за лицевую линию между футболистами завязалась перепалка, которая мгновенно переросла в стычку. Главный арбитр матча Марио Альберто Диас де Вивар не стал ждать развития конфликта и показал красную карточку обоим участникам эпизода.
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