Гризманн не собирается выполнять требования «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн не намерен начинать подготовку к предстоящему сезону в расположении команды. Француз планирует дождаться трансфера в каталонскую «Барселону» и не собирается выполнять требования руководства «матрасников», сообщает L'Équipe.

Гризманн объявил о решении покинуть «Атлетико» в середине мая. После недавних комментариев руководства «Барселоны» мадридский клуб выступил с официальным заявлением, в котором обвинил сине-гранатовых и Антуана в неуважении. «Атлетико» также потребовал от форварда прибыть в расположение клуба 7 июля для начала подготовки к новому сезону.

«Матрасники» больше не намерены вести переговоры с «Барселоной» о продаже Гризманна. 28-летний игрок покинет клуб только в том случае, если каталонцы заплатят за него полную сумму отступных, которая составляет € 120 млн.