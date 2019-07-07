Сёмин превзошёл достижения Романцева и Газзаева по количеству трофеев

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин вышел на первое место среди тренеров по количеству трофеев, выигранных с российскими командами в постсоветский период. Это стало возможным благодаря победе «железнодорожников» в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (3:2).
Сёмин выиграл с «Локомотивом» уже 12 трофеев. В их число входят 3 победы в чемпионате России (2002, 2004, 2018), 6 титулов Кубка страны (1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019) и 3 победы в Суперкубке страны (2003, 2005, 2019).
Второе место делят экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев и бывший главный тренер столичного ЦСКА Валерий Газзаев, в активе которых по 11 трофеев.
В активе Романцева 8 побед в чемпионате России (1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001) и 3 титула Кубка страны (1994, 1998, 2003).
Газзаев 4 раза стал чемпионом России (1995, 2003, 2005, 2006), 4 раза выиграл Кубок страны (2002, 2005, 2006, 2008), дважды победил в Суперкубке страны и завоевал один Кубок УЕФА.
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