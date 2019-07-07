Ловчев: у «Локомотива» есть команда, которой не вижу в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о матче за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» (2:3).
«Во время игры мне позвонил Александр Градский и спросил: „Как так получается, что Палыч, кого бы ни взял в команду, играет у него, как влитой? Тот же Живоглядов, например“. А ответ простой. Сёмин — мудрый человек, и он разбирается не только в футболе, но и в психологии — по-человечески ведёт себя с футболистами. Во многом поэтому у „Локомотива“ есть команда.
Команда, которой я не вижу в том же „Спартаке“. Взять Ломовицкого. Он, в отличие от Живоглядова в „Локо“, не первый день в „Спартаке“. Ну покажи хоть что-то! Хоть каким-то действием выделись на поле… Нет. И так могу сказать не только про него.
Вообще, матч за Суперкубок удался. Он разогрел нас всех. Сейчас главные фавориты сезона — «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит». Они в приличной форме. И как ярок Азмун! Это был футбол приличного качества. В концовке обратил бы внимание на эпизод с Гилерме, который не стал тянуть время, а бросил мяч своему игроку. Тут же стали предъявлять претензии вратарю, мол, стоило потянуть время. А я бы попенял игроку, который принимал мяч, как деревянный.
Футбол захватил всех — это важно. Забито много голов, и матч развивался чрезвычайно интересно. Отметил Азмуна, и, конечно, надо сказать несколько слов об Алексее Миранчуке. Он забил красивые и умные голы. Счастье, что есть такие игроки и у сборной, где братьям пора тоже по-настоящему раскрыться.
Поздравляю Юрия Сёмина! Уважуха ему. Он всем показывает, в каком порядке, несмотря на то что его не раз пытались выжать. А он делал и делает свое дело. Даже после такого межсезонья, когда действия руководства заставили его буквально взорваться", — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
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