Месси: Кубок Америки проходит так, чтобы сделать Бразилию чемпионом

Нападающий национальной Аргентины Лионель Месси считает, что победителем Кубка Америки — 2019 станет сборная Бразилии.
«Не сомневаюсь, что Бразилия станет победителем Кубка Америки. К сожалению, турнир проходит так, чтобы именно эта сборная завоевала трофей. Надеюсь, в финале судьи и VAR не помешают Перу претендовать на победу. Перу может выиграть, но это будет трудно», — приводит слова Месси TyC Sports.
Напомним, после поражения со счётом 0:2 в полуфинале турнира с Бразилией Лионель раскритиковал работу судей. Лидер аргентинцев вновь обрушился с критикой на арбитров после победы со счётом 2:1 в матче за третье место с Чили, в котором его удалили на 37-й минуте за стычку с полузащитником Гари Меделем. Месси также обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.
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