Тренер «Лиона» уволен из-за обвинений в домогательствах к футболисткам до 16 лет

Тренер академии «Лиона» был уволен после обвинений в домогательствах к несовершеннолетним футболисткам, сообщает Mediapart.



По информации источника, две футболистки, не достигшие возраста 16 лет, обвинили наставника в сексуальных домогательствах в период с сентября 2017 по май 2018 года. Тренер неоднократно присылал подопечным сообщения интимного характера, а также во время участия команды в международном турнире в Кольмаре с 18 по 20 мая 2018 года посетил комнату одной из футболисток и мастурбировал при ней. После данного случая девушка рассказала о домогательствах семье, и родственники обратились к руководству клуба. Через неделю тренер покинул пост.



Позже директор женской секции академии «Лиона» Соня Бомпастор сообщила одной из пострадавших футболисток, что клуб прекратит её финансирование в июне 2019 года. Учитывая, что игроки не имеют контрактов с клубом, это ставит их будущее в шаткое положение. Адвокат девушки связывает отказ от дальнейшего сотрудничества с его клиентом с делом о домогательствах. Семья девушки подала в суд на клуб, на данный момент дело находится на этапе расследования.

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