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Гилерме: сколько уже раз пытались выиграть Суперкубок, и наконец-то получилось!

Гилерме: сколько уже раз пытались выиграть Суперкубок, и наконец-то получилось!
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

Встреча состоялась в Москве на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина и завершилась со счётом 3:2. «Железнодорожники» вырвали победу в концовке благодаря двум голам полузащитника Алексея Миранчука.

«Сколько уже раз пытались выиграть Суперкубок, и наконец-то получилось! Все — молодцы, очень хорошо играли. Результат справедливый.

В первом тайме всё было спокойно — у «Зенита» не было моментов, если не считать гол в конце. Второй гол — потеря концентрации, они воспользовались нашей ошибкой. Но в целом игра прошла спокойно. Мы её контролировали. Победа в начале сезона придаст уверенности», — приводит слова Гилерме пресс-служба «Локомотива».

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