Ал. Миранчук: Суперкубок — суперэмоциональный матч!

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с «Зенитом».
Встреча состоялась в Москве на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина и завершилась со счётом 3:2. «Железнодорожники» вырвали победу в концовке благодаря двум голам Алексея.
«Суперкубок — суперэмоциональный матч! Очень рад! Всех — с победой, весь «Локомотив». Это мой первый Суперкубок — он первый для всех в команде. Рад, что мы доставили всем такое удовольствие», — приводит слова Миранчука пресс-служба «Локомотива».
Напомним, «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице, а также завоевал Кубок страны, победив в финале «Урал» из Екатеринбурга со счётом 1:0.
- 7 июля 2019
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