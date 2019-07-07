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Ал. Миранчук: Суперкубок — суперэмоциональный матч!

Ал. Миранчук: Суперкубок — суперэмоциональный матч!
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

Встреча состоялась в Москве на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина и завершилась со счётом 3:2. «Железнодорожники» вырвали победу в концовке благодаря двум голам Алексея.

«Суперкубок — суперэмоциональный матч! Очень рад! Всех — с победой, весь «Локомотив». Это мой первый Суперкубок — он первый для всех в команде. Рад, что мы доставили всем такое удовольствие», — приводит слова Миранчука пресс-служба «Локомотива».

Напомним, «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице, а также завоевал Кубок страны, победив в финале «Урал» из Екатеринбурга со счётом 1:0.

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