Баринов: я обещал выиграть Суперкубок? Меньше говори — больше делай
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с «Зенитом».
Встреча состоялась в Москве на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина и завершилась со счётом 3:2. «Железнодорожники» вырвали победу в концовке благодаря двум голам полузащитника Алексея Миранчука.
«Я обещал выиграть Суперкубок? Меньше говори — больше делай. Нужно всё доказывать на футбольном поле. Счёт — на табло, кубок — в Баковке. Мы долго к этому шли, наконец-то это случилось.
Победа — это всегда приятно, тем более трофей. Будем готовиться и настраиваться на все матчи и показывать качественный футбол», — приводит слова 22-летнего футболиста пресс-служба столичного клуба.
«Локо» взял Суперкубок вопреки всему. Даже свои фанаты молчали треть игры
Этот «Локомотив» отвечает на негатив трофеями.
- 7 июля 2019
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