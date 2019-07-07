Баринов: я обещал выиграть Суперкубок? Меньше говори — больше делай

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

Встреча состоялась в Москве на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина и завершилась со счётом 3:2. «Железнодорожники» вырвали победу в концовке благодаря двум голам полузащитника Алексея Миранчука.

«Я обещал выиграть Суперкубок? Меньше говори — больше делай. Нужно всё доказывать на футбольном поле. Счёт — на табло, кубок — в Баковке. Мы долго к этому шли, наконец-то это случилось.

Победа — это всегда приятно, тем более трофей. Будем готовиться и настраиваться на все матчи и показывать качественный футбол», — приводит слова 22-летнего футболиста пресс-служба столичного клуба.