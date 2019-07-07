Главный тренер и президент Египетской футбольной ассоциации ушли в отставку
В субботу, 6 июля, сборная Египта проиграла национальной команде ЮАР в матче 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 со счётом 0:1. Таким образом, национальная команда ЮАР вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, где сыграет с Нигерией. Сборная Египта покинула турнир.
После матча главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре был отправлен в отставку, сообщает Goal.com. Также посты покинули президент Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида и главы технического и административного штабов. При этом Або Рида сохранил место руководителя оргкомитета Кубка Африки, который пройдёт в 2019 году.
Агирре был назначен на пост главного тренера национальной команды Египта после чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России.
ЮАР обыграла Египет и вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций
- 7 июля 2019
-
12:37
-
12:26
-
12:21
-
11:58
-
11:56
-
11:45
-
11:41
-
11:34
-
11:32
-
11:09
-
11:02
-
10:52
-
10:38
-
10:26
-
10:09
-
10:01
-
09:45
-
09:44
-
09:30
-
09:28
-
09:13
-
09:00
-
08:36
-
06:51
-
05:36
-
04:59
-
04:50
-
04:41
-
03:47
-
03:36
-
02:15
-
01:59
-
01:45
-
01:30
-
01:09
Партнерский контент