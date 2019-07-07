Главный тренер и президент Египетской футбольной ассоциации ушли в отставку

В субботу, 6 июля, сборная Египта проиграла национальной команде ЮАР в матче 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 со счётом 0:1. Таким образом, национальная команда ЮАР вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, где сыграет с Нигерией. Сборная Египта покинула турнир.



После матча главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре был отправлен в отставку, сообщает Goal.com. Также посты покинули президент Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида и главы технического и административного штабов. При этом Або Рида сохранил место руководителя оргкомитета Кубка Африки, который пройдёт в 2019 году.



Агирре был назначен на пост главного тренера национальной команды Египта после чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России.

ЮАР обыграла Египет и вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций