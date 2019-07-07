Жена Винни Джонса скончалась от рака кожи

Таня Лэмонт, супруга бывшего английского футболиста Винни Джонса, скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни, сообщает BBC.



Жена Джонса умерла в окружении семьи в своём доме в Лос-Анджелесе в субботу, 6 июля. На протяжении последних 6 лет Таня боролась с раком кожи. В 2013 году меланома была обнаружена у обоих супругов. Винни Джонс перенёс три операции по удалению опухоли.



Винни и Таня поженились в 1994 году. Пара воспитывала дочь Тани от прошлого брака по имени Кейли, а также общего сына Аарона. 25 июня текущего года Винни и Таня отметили 25-летие совместной жизни.



Винни Джонс выступал в составе таких клубов, как «Уимблдон», «Лидс Юнайтед», «Шеффилд Юнайтед», «Челси», а также играл за национальную команду Уэльса. Также известен ролями в фильмах «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Евротур».

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