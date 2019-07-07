Роналду: год за годом хочу показывать максимум и завоёвывать трофеи

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду пообщался с журналистами по прибытии в родную Мадейру.

«Всегда готов. Хочу провести хороший сезон. Всегда ставлю перед собой такую цель. Год за годом хочу показывать максимум и завоёвывать трофеи.

Горд приехать в Мадейру. Хочу побыть здесь с семьёй. Проведу здесь два дня. Надеюсь, всё будет хорошо», — приводит слова Роналду Marca.

Криштиану перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 году. В первом сезоне в составе туринского клуба португалец выиграл Суперкубок Италии и стал чемпионом Серии А. 34-летний форвард забил 28 голов и отдал 10 результативных передач в 43 матчах.

Ранее полузащитник «Реала» Тони Кроос сказал, что Роналду организовывал у себя дома очень шумные вечеринки.