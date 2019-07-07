«Анжи» объявил о переходе Долгова в «Енисей»

«Анжи» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Павла Долгова в красноярский «Енисей».



22-летний форвард выступал в составе махачкалинского клуба с сезона-2016/17. За «Анжи» Долгов провёл 33 матча и отметился 2 забитыми мячами.



«ФК «Анжи» благодарит Павла за время, проведенное в нашей команде и желает успешного продолжения карьеры. Удачи, Павел!» — говорится в сообщении пресс-службы махачкалинского клуба.



Напомним, по итогам сезона-2018/19 «Анжи» и «Енисей» вылетели из Российской Премьер-Лиги. Красноярский клуб выступит в Футбольной национальной лиге, а махачкалинцы из-за финансовых проблем не смогли заявиться в ФНЛ. Ранее руководство «Анжи» сообщило о желании клуба заявиться в ПФЛ.

Экс-защитник «Анжи» Тетрашвили стал игроком «Тамбова»