Руни посоветовал Санчо не переходить в «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне выступающий за «Ди-Си Юнайтед» в MLS, считает, что полузащитнику Джейдону Санчо стоит остаться в дортмундской «Боруссии».
Ранее сообщалось, что в услугах 19-летнего англичанина заинтересованы «красные дьяволы» и «Манчестер Сити», воспитанником которого он является.
«Боруссия» — отличный клуб, с замечательными болельщиками. Там доверяют молодым игрокам, прогресс Санчо за последние 12 месяцев это доказывает.
Теперь Джейдону нужно спросить себя, получит он такое же игровое время, как в Дортмунде, если переедет в Англию, или будет сидеть на скамейке?
Игровое время имеет большое значение для таких молодых игроков, как Джейдон. Если больше всего он играет в «Боруссии», ему стоит там остаться», — цитирует Руни Bild.
- 7 июля 2019
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