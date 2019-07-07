Кикнадзе: вице-президент «Барселоны» отметил игру Алексея Миранчука

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе отметил, что во время матча за Суперкубок России с «Зенитом» (3:2) вице-президент «Барселоны» Хавьер Бордас, который посетил эту встречу, восхитился игрой полузащитника «железнодорожников» Алексея Миранчука. Напомним, хавбек стал автором дубля в этом матче.



«Только за счёт характера такие игры не выигрываются, но и без характера они не выигрываются. Я считаю, что команда провела один из лучших матчей за последнее время. Именно команда — вся, целиком. Хотя есть несколько моментов, которые не могу не выделить. Это эффектная и эффективная игра Смолова, это фантастическая игра Алексея Миранчука. Скажу вам, вчера на трибуне был первый вице-президент «Барселоны» Хавьер Бордас, и он выделил в первую очередь именно Алексея. Крыховяк сыграл прекрасно. Как сыграла защита, мне тоже понравилось. Команда показала характер, и это свидетельствует о ее зрелости.



Смолов окончательно адаптировался? Федор почувствовал себя своим. Это очевидно, и было видно уже в концовке прошлого сезона. Для нас это принципиально важно, учитывая травму Фарфана. Сейчас вообще очень большое давление на линию нашей атаки. И вот эта четвёрка — Рифат, Федя и братья — очень серьезная история», — приводит слова Кикнадзе Sport24.

Кикнадзе — о молчании фанатов «Локо»: это удивило. Буду узнавать, в чём дело