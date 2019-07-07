Бабаев: победа ЦСКА в Лиге чемпионов — мечта, но надо ставить амбициозные цели

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев на встрече с болельщиками московского клуба отметил, что «армейцы» продолжат стремиться к самым высоким местам в европейских турнирах.



«Победа в Лиге чемпионов — это мечта. Объективно, российским клубам этого будет тяжело добиться. Рекорд последних лет принадлежит нам — 1/4 финала Лиги чемпионов. Но дорогу осилит идущий. Надо ставить перед собой амбициозные цели. Мало кто верил, что в 2005 году мы сможем завоевать Кубок УЕФА на стадионе соперника в Лиссабоне. Так что будем мечтать», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на четвёртом месте в Российской Премьер-Лиге и завоевал путёвку в групповой этап Лиги Европы-2019/20.

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