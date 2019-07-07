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Бабаев: у ЦСКА не может быть других задач, кроме побед

Бабаев: у ЦСКА не может быть других задач, кроме побед
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев на встрече с болельщиками команды рассказал о целях.

«Приятно видеть такое количество наших людей. Надеюсь, в этом сезоне на этой арене мы вместе будем свидетелями больших побед. У нас не может быть других задач, кроме побед. Получается не всегда, прошедший сезон, возможно, немного разочаровал. Но вы помните перемены в команде год назад, молодой коллектив не мог быть стабильным. Но мы стали сильнее, мы будем стараться вернуть наши позиции и вернуться в Лигу чемпионов», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

В минувшей кампании «армейцы» финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В сезоне-2019/20 команда выступит в Лиге Европы.

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