Гончаренко: молодёжь легче направлять, но ей может не хватать класса
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко на встрече с болельщиками рассказал об особенностях работы с опытной и молодой командами.
«Что сложнее: работать с новой командой без давления или теперь, когда задачи вернулись? Сложно сказать. У меня была и опытная команда, и молодая. Молодёжь легче направлять, но ей может не хватать класса. Я не хочу говорить о сложностях каких-то, скорее, это интересные задачи, новые вызовы на разных этапах работы», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
В минувшей кампании «армейцы» финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и заняли последнее место в своей группе в Лиге чемпионов. В сезоне-2019/20 московская команда выступит в Лиге Европы.
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- 7 июля 2019
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