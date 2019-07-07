Гончаренко: молодёжь легче направлять, но ей может не хватать класса

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко на встрече с болельщиками рассказал об особенностях работы с опытной и молодой командами.

«Что сложнее: работать с новой командой без давления или теперь, когда задачи вернулись? Сложно сказать. У меня была и опытная команда, и молодая. Молодёжь легче направлять, но ей может не хватать класса. Я не хочу говорить о сложностях каких-то, скорее, это интересные задачи, новые вызовы на разных этапах работы», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

В минувшей кампании «армейцы» финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и заняли последнее место в своей группе в Лиге чемпионов. В сезоне-2019/20 московская команда выступит в Лиге Европы.