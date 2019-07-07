Бабаев: в прошлой ЛЧ ЦСКА был самой молодой командой, не собираемся отступать
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев на встрече с болельщиками московского клуба рассказал о развитии молодых игроков команды.
«Мне не очень нравится выражение «зарабатывать на воспитанниках». Мы стараемся их развивать, у нас это неплохо получается. Тикнизян, Мардашвили, Янов сейчас тренируются с основой. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов мы были самой молодой командой. Не собираемся отступать от этого», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В минувшей кампании «армейцы» финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и заняли последнее место в своей группе в Лиге чемпионов. В сезоне-2019/20 московская команда выступит в Лиге Европы.
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- 7 июля 2019
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