Бабаев: в прошлой ЛЧ ЦСКА был самой молодой командой, не собираемся отступать

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев на встрече с болельщиками московского клуба рассказал о развитии молодых игроков команды.



«Мне не очень нравится выражение «зарабатывать на воспитанниках». Мы стараемся их развивать, у нас это неплохо получается. Тикнизян, Мардашвили, Янов сейчас тренируются с основой. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов мы были самой молодой командой. Не собираемся отступать от этого», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



В минувшей кампании «армейцы» финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и заняли последнее место в своей группе в Лиге чемпионов. В сезоне-2019/20 московская команда выступит в Лиге Европы.

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