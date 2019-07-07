Гончаренко рассказал, от кого ждать прогресса из молодых игроков ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко на встрече с болельщиками поделился мнением о молодых игроках команды.
«От кого ждать прогресса из молодых? Это всегда взлеты и падения. Неизбежна нестабильность. Гарантировать, что кто-то обязательно будет играть, нельзя. Но Мардашвили и Янов хорошо себя проявляют, освоили требования, качественно работают», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
В минувшей кампании «армейцы» финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и заняли последнее место в своей группе в Лиге чемпионов. В сезоне-2019/20 московская команда выступит в Лиге Европы.
Посмотреть список летних трансферов клубов РПЛ можно на «Чемпионате».
Гончаренко: в таком большом клубе, как ЦСКА, неуместно обсуждать задачи
- 7 июля 2019
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