Бабаев: постараемся усилить ЦСКА до 1 сентября
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев на встрече с болельщиками сказал, что клуб ещё не завершил работу на трансферном рынке, который будет открыт до 1 сентября.
«Вы уже видели нашего новичка Шарлию в товарищеских матчах, надеюсь, он нам поможет. Работа продолжается, трансферное окно открыто до 1 сентября, постараемся усилить команду», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
В минувшей кампании «армейцы» финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и заняли последнее место в своей группе в Лиге чемпионов. В сезоне-2019/20 московская команда выступит в Лиге Европы.
Посмотреть список летних трансферов клубов Премьер-Лиги можно на «Чемпионате».
Бабаев: победа ЦСКА в Лиге чемпионов — мечта, но надо ставить амбициозные цели
- 7 июля 2019
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