Бабаев: постараемся усилить ЦСКА до 1 сентября

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев на встрече с болельщиками сказал, что клуб ещё не завершил работу на трансферном рынке, который будет открыт до 1 сентября.

«Вы уже видели нашего новичка Шарлию в товарищеских матчах, надеюсь, он нам поможет. Работа продолжается, трансферное окно открыто до 1 сентября, постараемся усилить команду», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

В минувшей кампании «армейцы» финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и заняли последнее место в своей группе в Лиге чемпионов. В сезоне-2019/20 московская команда выступит в Лиге Европы.

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