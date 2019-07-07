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Гончаренко: у Шарлии неплохие данные, но есть что улучшать

Гончаренко: у Шарлии неплохие данные, но есть что улучшать
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко во время встречи с болельщиками поделился мнением о новичке московской команды, защитнике Звонимире Шарлии.

«Он хорошо ведёт единоборства, неплохо ведёт защитные действия. В атаке у него неплохие данные, владеет пасом с обеих ног. Но есть что улучшать. У него есть все качества, чтобы развиваться», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

22-летний хорватский футболист будет выступать в составе московской команды до конца сезона-2019/20. Также ЦСКА будет иметь приоритетное право дальнейшего выкупа трансфера игрока.

В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на четвёртом месте в Российской Премьер-Лиге и завоевал путёвку в групповой этап Лиги Европы-2019/20.

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