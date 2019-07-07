Гончаренко: у Шарлии неплохие данные, но есть что улучшать
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко во время встречи с болельщиками поделился мнением о новичке московской команды, защитнике Звонимире Шарлии.
«Он хорошо ведёт единоборства, неплохо ведёт защитные действия. В атаке у него неплохие данные, владеет пасом с обеих ног. Но есть что улучшать. У него есть все качества, чтобы развиваться», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
22-летний хорватский футболист будет выступать в составе московской команды до конца сезона-2019/20. Также ЦСКА будет иметь приоритетное право дальнейшего выкупа трансфера игрока.
В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на четвёртом месте в Российской Премьер-Лиге и завоевал путёвку в групповой этап Лиги Европы-2019/20.
Бабаев: постараемся усилить ЦСКА до 1 сентября
- 7 июля 2019
-
14:12
-
14:10
-
14:05
-
14:02
-
13:59
-
13:56
-
13:52
-
13:49
-
13:47
-
13:42
-
13:40
-
13:37
-
13:34
-
13:32
-
13:28
-
13:26
-
13:16
-
13:02
-
13:00
-
12:51
-
12:37
-
12:26
-
12:21
-
11:58
-
11:56
-
11:45
-
11:41
-
11:34
-
11:32
-
11:09
-
11:02
-
10:52
-
10:38
-
10:26
-
10:09
Партнерский контент