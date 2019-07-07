Бабаев: обогрев — сложная задача, построить крышу — почти перестройка стадиона

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев на встрече с болельщиками команды рассказал об улучшении инфраструктуры стадиона.
«Система обогрева на стадионе и музей? Мы ведём работу по улучшению инфраструктуры стадиона, каждый месяц что-то появляется новое. Обогрев — сложнейшая задача, болельщикам в холодное время не очень комфортно. Но невозможно построить крышу, это почти перестройка стадиона. Но специальные тепловые пушки — это реально. Хотим установить их если не в этом сезоне, то в следующем. Мы не ограничиваемся на этом, стараемся учитывать все пожелания болельщиков. Если есть идеи, присылайте. Будем стараться все исполнить.
Интересная идея сделать форму с участием болельщиков. Наверное, разместим всю информацию в соцсетях и выслушаем мнение болельщиков. Важно прийти к единому знаменателю и реализовать вариант формы, который всех устроит.
Прийти на фанатских трибуну во время игры? Да с удовольствием!
В дни матчей мы планируем реализовать ещё больше идей. Призываю болельщиков приходить на матчи пораньше, чтобы принять участие в нашей развлекательной программе. Планируем сделать её для всех возрастов: музыка, еда, аттракционы», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
- 7 июля 2019
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