Бабаев: не пришло время куда-то отдавать Чалова, ЦСКА не намерен это делать

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев на встрече с болельщиками заявил, что клуб не планирует в ближайшее время расставаться с нападающим Фёдором Чаловым. Напомним, форвард стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19.



«Уверенно заявляю, что ещё не пришло время его куда-то отдавать, мы не намерены это делать. Вообще, хотелось бы сохранить команду в том виде, в каком есть. Были разговоры про Марио Фернандеса, они были не беспочвенными. Но приняли решение оставить его в команде», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.



В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на четвёртом месте в Российской Премьер-Лиге и завоевал путёвку в групповой этап Лиги Европы-2019/20.

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