Гончаренко рассказал о выборе игровой схемы на сезон-2019/20

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко на встрече с болельщиками рассказал, как будет играть его команда в сезоне-2019/20.

«У нас был короткий подготовительный период. Уход Бекао, приход Шарлии, восстановление Васина. Всё это влияет на подготовительный процесс. Нет чёткой схемы, мы ещё в поиске. Но мы хорошо изучили две схемы сейчас. Можем играть, как в три центральных защитника, так и в два. Плюс у нас есть суператакующий защитник — Фернандес. Это тоже вносит коррективы. Будем думать, отталкиваться от соперника», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В минувшей кампании «армейцы» финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и заняли последнее место в своей группе в Лиге чемпионов. В сезоне-2019/20 московская команда выступит в Лиге Европы.