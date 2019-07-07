Бабаев: огромное желание Влашича позволило оставить его в ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев отметил, что «армейцам» оказалось непросто выкупить трансфер хавбека Николы Влашича у «Эвертона». Напомним, с игроком был подписан контракт сроком на пять лет до окончания сезона-2023/24.



«Влашич оказался очень непростым трансфером, на него претендовали многие европейские клубы. Но огромное желание Влашича помогло оставить его. Кстати, одной из причин, которые он озвучил мне в пользу желания остаться, была поддержка трибун и атмосфера на матчах команды. Так что в успехе этой сделки есть и заслуга болельщиков», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.



В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на четвёртом месте в Российской Премьер-Лиге и завоевал путёвку в групповой этап Лиги Европы-2019/20.

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