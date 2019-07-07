«ПСЖ» объявил о переходе 19-летнего защитника «Аякса»

«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил о переходе защитника амстердамского «Аякса» Митчела Баккера. 19-летний голландский защитник заключил с парижским клубом контракт, рассчитанный на 4 года, до 30 июня 2023 года. О деталях сделки не сообщается.

Фото доступно на странице «Пари Сен-Жермен» в «Твиттере».

Баккер выступал в составе «Аякса» с 2017 года. В минувшем сезоне голландский футболист играл за дубль амстердамской команды, принял участие в 22 матчах и записал на свой счёт 3 результативные передачи.

«Пари Сен-Жермен» стал чемпионом Франции по итогам сезона-2018/19. В следующем сезоне французский клуб сыграет в Лиге чемпионов. В тройку лидеров французского чемпионата также вошли «Лилль» и «Лион».