«ПСЖ» объявил о переходе 19-летнего защитника «Аякса»
«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил о переходе защитника амстердамского «Аякса» Митчела Баккера. 19-летний голландский защитник заключил с парижским клубом контракт, рассчитанный на 4 года, до 30 июня 2023 года. О деталях сделки не сообщается.
Фото доступно на странице «Пари Сен-Жермен» в «Твиттере».
Баккер выступал в составе «Аякса» с 2017 года. В минувшем сезоне голландский футболист играл за дубль амстердамской команды, принял участие в 22 матчах и записал на свой счёт 3 результативные передачи.
«Пари Сен-Жермен» стал чемпионом Франции по итогам сезона-2018/19. В следующем сезоне французский клуб сыграет в Лиге чемпионов. В тройку лидеров французского чемпионата также вошли «Лилль» и «Лион».
- 7 июля 2019
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