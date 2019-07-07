Влашич: ЦСКА стал для меня родным, других вариантов не было

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о подписании полноценного контракта с «армейцами».



«Очень рад, что выбрал ЦСКА. Было несколько предложений, но это было мое окончательное решение. Рад быть здесь, быть частью этой великой команды, большой семьи. Два раза не думал, это был мой выбор. Когда приехал сюда в прошлом сезоне, я стал играть постоянно. ЦСКА стал родным для меня, других вариантов у меня не было», — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Влашич перешёл в ЦСКА в конце лета 2018 года на правах аренды до завершения сезона-2018/19. В 25 матчах Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. В Лиге чемпионов хорват записал в актив 3 мяча и 2 голевых паса в 6 встречах.



По итогам завершившегося чемпионата России «армейцы» заняли четвёртое место. В следующей кампании московская команда примет участие в Лиге Европы.