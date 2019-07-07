Акинфеев: сейчас уже не то время, когда капитан раздаёт всем подзатыльники

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев на встрече с болельщиками рассказал, почему продолжает играть в футбол на профессиональном уровне.

«Очень приятно общаться с болельщиками. Матчи в Австрии не принимайте близко к сердцу, это всё товарищеские встречи. В сезоне будут другие игры, другие эмоции. Надеюсь, все матчи будут в нашу пользу.

Для меня мотивация — сам футбол. 22 года карьеры позади, всё бросить было бы неправильно. Мне повезло с командой. Для меня ЦСКА — это не просто команда, не могу передать словами, что это для меня. Дом, семья — это всё заезжено. Но я горжусь, что я тут. Что касается капитанства, то сейчас уже не то время, когда капитан раздаёт всем подзатыльники.

Возвращение в сборную России маловероятно. Своё решение никогда не меняю. Я сделал выбор в пользу ЦСКА, выбрал эту дорогу, родной клуб, быть частью ЦСКА до истечения контракта», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.