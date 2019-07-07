Акинфеев: сейчас уже не то время, когда капитан раздаёт всем подзатыльники

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев на встрече с болельщиками рассказал, почему продолжает играть в футбол на профессиональном уровне.
«Очень приятно общаться с болельщиками. Матчи в Австрии не принимайте близко к сердцу, это всё товарищеские встречи. В сезоне будут другие игры, другие эмоции. Надеюсь, все матчи будут в нашу пользу.
Для меня мотивация — сам футбол. 22 года карьеры позади, всё бросить было бы неправильно. Мне повезло с командой. Для меня ЦСКА — это не просто команда, не могу передать словами, что это для меня. Дом, семья — это всё заезжено. Но я горжусь, что я тут. Что касается капитанства, то сейчас уже не то время, когда капитан раздаёт всем подзатыльники.
Возвращение в сборную России маловероятно. Своё решение никогда не меняю. Я сделал выбор в пользу ЦСКА, выбрал эту дорогу, родной клуб, быть частью ЦСКА до истечения контракта», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 7 июля 2019
-
15:37
-
15:23
-
15:10
-
14:51
-
14:41
-
14:37
-
14:33
-
14:28
-
14:24
-
14:21
-
14:12
-
14:10
-
14:05
-
14:02
-
13:59
-
13:56
-
13:52
-
13:49
-
13:47
-
13:42
-
13:40
-
13:37
-
13:34
-
13:32
-
13:28
-
13:26
-
13:16
-
13:02
-
13:00
-
12:51
-
12:37
-
12:26
-
12:21
-
11:58
-
11:56