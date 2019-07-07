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Хавбек «Анжи» Ондуа перешёл в швейцарский «Серветт»

Хавбек «Анжи» Ондуа перешёл в швейцарский «Серветт»
Футбол / Прочие турниры 0

«Анжи» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Гаэля Ондуа в швейцарский «Серветт».

«ФК «Анжи» благодарит Ондуа за время, проведенное в составе нашей команды, и желает успешного продолжения карьеры. Удачи, Гаэль!» — говорится в сообщении пресс-службы махачкалинского клуба.

Ондуа перешёл в махачкалинский «Анжи» перед стартом сезона-2018/19. Камерунский полузащитник принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги, а также сыграл в двух встречах Кубка России.

Напомним, по итогам сезона-2018/19 «Анжи» вылетел из Российской Премьер-Лиги. Махачкалинцы из-за финансовых проблем не смогли заявиться в Футбольную национальную лигу. Ранее руководство «Анжи» сообщило о желании клуба заявиться в ПФЛ.

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