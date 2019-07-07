Хавбек «Анжи» Ондуа перешёл в швейцарский «Серветт»

«Анжи» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Гаэля Ондуа в швейцарский «Серветт».



«ФК «Анжи» благодарит Ондуа за время, проведенное в составе нашей команды, и желает успешного продолжения карьеры. Удачи, Гаэль!» — говорится в сообщении пресс-службы махачкалинского клуба.



Ондуа перешёл в махачкалинский «Анжи» перед стартом сезона-2018/19. Камерунский полузащитник принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги, а также сыграл в двух встречах Кубка России.



Напомним, по итогам сезона-2018/19 «Анжи» вылетел из Российской Премьер-Лиги. Махачкалинцы из-за финансовых проблем не смогли заявиться в Футбольную национальную лигу. Ранее руководство «Анжи» сообщило о желании клуба заявиться в ПФЛ.

«Анжи» объявил о переходе Долгова в «Енисей»