Хавбек «Анжи» Ондуа перешёл в швейцарский «Серветт»
«Анжи» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Гаэля Ондуа в швейцарский «Серветт».
«ФК «Анжи» благодарит Ондуа за время, проведенное в составе нашей команды, и желает успешного продолжения карьеры. Удачи, Гаэль!» — говорится в сообщении пресс-службы махачкалинского клуба.
Ондуа перешёл в махачкалинский «Анжи» перед стартом сезона-2018/19. Камерунский полузащитник принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги, а также сыграл в двух встречах Кубка России.
Напомним, по итогам сезона-2018/19 «Анжи» вылетел из Российской Премьер-Лиги. Махачкалинцы из-за финансовых проблем не смогли заявиться в Футбольную национальную лигу. Ранее руководство «Анжи» сообщило о желании клуба заявиться в ПФЛ.
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