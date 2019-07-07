Погба и Лукаку включены в состав «Манчестер Юнайтед» на предсезонный тур
«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил состав команды на летний предсезонный тур.
Вместе с командой в турне отправятся футболисты Поль Погба и Ромелу Лукаку, которые, вероятнее всего, покинут «Манчестер Юнайтед» в нынешнее трансферное окно. Напомним, в услугах французского хавбека заинтересован мадридский «Реал», а бельгийский форвард близок к переходу в миланский «Интер».
Помимо Лукаку и Погба участие в предсезонном туре примут 26 футболистов «красных дьяволов». В рамках тура английский клуб проведёт матчи с командами «Перт Глори» (13 июля) и «Лидс» (17 июля), а также примет участие в Международном кубке чемпионов, где сыграет с «Интером» (20 июля), «Тоттенхэм Хотспур» (25 июля) и «Миланом» (3 августа).
«Реал» намерен оформить трансфер Погба в ближайшие дни
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