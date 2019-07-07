Петреску: посоветовал Я. Хаджи перейти в «Спартак»

Бывший главный тренер «Кубани» и московского «Динамо» Дан Петреску, ныне возглавляющий китайский «Гуйчжоу Чжичэн», считает, что полузащитнику румынского «Вииторула» Янису Хаджи стоит перейти в московский «Спартак».

«Посоветовал Янису перейти в «Спартак», если клуб действительно в нём заинтересован и способен дать то, что ему нужно. Эту команду любят в России больше всего. Иногда на их тренировки приходят по 20 тысяч болельщиков. У «Спартака» невероятные фанаты, а сама команда всегда хочет стать чемпионом», — приводит слова Петреску Digi Sport.

Янис — сын знаменитого экс-футболиста Георге Хаджи. После успешной игры на молодёжном Евро-2019 20-летним хавбеком заинтересовались многие известные клубы Европы. В их число входят каталонская «Барселона», мюнхенская «Бавария», амстердамский «Аякс», дортмундская «Боруссия», «Севилья» и «Андерлехт».