«МЮ» готов продать Погба и попросил у него время на поиск замены

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба планирует начать сезон-2019/20 в новой команде. Француз уже рассказал о желании главному тренеру — Уле-Гуннару Сульшеру, а также руководству клуба, сообщает Marca.
Главным претендентом на Погба является мадридский «Реал». На приобретении 26-летнего хавбека настаивает главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан. Ранее сообщалось также об интересе к Полю со стороны туринского «Ювентуса».
«Красные дьяволы» понимают, что им, вероятно, придётся продать Погба в это летнее трансферное окно. Клуб попросил у игрока время на поиск замены, а также, чтобы он присоединился к команде для предсезонной подготовки и турне по Австралии.
Ожидается, что «МЮ» заменит француза полузащитником «Лацио» Сергеем Милинкович-Савичем. Римский клуб требует за 24-летнего серба € 120 млн. Манкунианцы считают эту сумму завышенной.
«Реал» дважды связывался с «Юнайтед» относительно покупки Погба и сейчас ждёт начала переговоров. Клуб из столицы Испании не намерен портить хорошие отношения с «красными дьяволами».
- 7 июля 2019
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