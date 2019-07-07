Я. Хаджи: хочу перейти в клуб, который хочет меня видеть своим игроком

Полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи, сын знаменитого румынского экс-футболиста Георге Хаджи, прокомментировал ситуацию со своим будущим.
«Я готов играть где угодно. Важно, чтобы новый клуб был заинтересован во мне. Для меня было бы лучше перейти в клуб, который проявил наибольшее желание меня подписать и где я бы знал, что буду играть. Я хотел бы перейти в клуб, где все хотели бы видеть меня. У меня есть поддержка моего клуба. Она заключается в том, чтобы выбрать не самое выгодное в финансовом плане предложение, а в том, чтобы выбрать клуб, где я смогу играть. У меня впереди целая карьера, и я хочу играть и развиваться как футболист», — цитирует Хаджи Digi Sport.
Напомним, Хаджи близок к переходу в «Спартак». Красно-белые уже сделали предложение по полузащитнику в размере € 12 млн.
- 7 июля 2019
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