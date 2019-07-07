«Ювентус» готовит предложение по Погба в размере € 130 млн

«Ювентус» планирует предпринять попытку подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает The Times.

По информации источника, на покупку 26-летнего хавбека «красных дьяволов» «старая синьора» планирует выделить € 130 млн. В стане чемпиона Италии рассчитывают, что на «Олд Траффорд» согласятся снизить запрашиваемую за француза сумму в € 150 млн и примут предложение.

В завершившемся сезоне Погба в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти) и 9 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек. Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2021 года.

Ранее сам Погба заявил, что намерен сменить клубную прописку этим летом.