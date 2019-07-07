Созин: Сёмин побеждает, несмотря ни на что, могу только снять перед ним шляпу

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о работе главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.

«Не только тренер «виноват» в победах команды, ведь работает целый штаб, на победу вообще работает всё. Я не знаю, как всё функционирует в «Локомотиве» изнутри, поэтому могу ссылаться только на публикации в СМИ. Со стороны кажется, что Сёмин побеждает, несмотря ни на что. В открытом пространстве ведь появляются новости о том, что Сёмин не знал бразильского защитника, который сейчас пришёл в команду, или о том, что Сёмин недоволен уходом Кварацхелии. Насколько же велика заслуга Сёмина, если у него нет всех футболистов в команде, которых он там хочет видеть. До этого у Юрия Павловича были не самые лучшие отношения с Геркусом. Геркус ушёл, а Сёмин остался и взял серебро с Суперкубком. Представьте, как бы играл «Локомотив», если бы Юрий Павлович работал в ещё большем контакте с руководством. Я могу только снять перед Сёминым шляпу: четыре трофея за три календарных года – это показатель очень высокого уровня тренерского таланта.



Что касается разговоров про «старую тренерскую школу», то я не видел, чтобы люди из «новой» выигрывали трофеи в таком количестве. На ум приходит только Слуцкий: у него были и кубки, и чемпионаты. В ближайшее время с Сёминым может сравниться только тот специалист, который борется за самые высокие места, такой как Сергей Семак. У «Зенита» есть для этого все возможности. Главное, чтобы Семаку дали шанс, если будут ошибки. Сёмину ошибки прощали, а вот что будет с аппетитами руководителей «Зенита», если Семак не выиграет чемпионат, – посмотрим. Может, они снова захотят взять «глобального» иностранного тренера. Мне понравилось, как в прошлом году работал Семак. Если к нему будет доверие, то он первый из российских тренеров, кто может приблизиться к нашим маэстро, которые выигрывали больше десяти трофеев за карьеру.



Сёмин обогнал Романцева и Газзаева по количеству трофеев и заслуженно возглавляет список наших тренеров-мастодонтов. Если бы они продолжали работать, то я не знаю, смог бы Юрий Павлович их обогнать или нет. Но они ушли из спорта, так что теперь у них будут другие трофеи, не связанные с футболом. А выиграет ли Сёмин что-нибудь ещё – посмотрим. Дай бог ему здоровья», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.