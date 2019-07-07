Жена Мамаева опубликовала цитату из книги «Любовь живёт три года» и фото с мужем

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, опубликовала в своём «инстаграме» фото с супругом и цитатой из книги французского писателя Фредерика Бегбедера «Любовь живёт три года».
«И они ждут Прекрасного Принца, вбив себе в голову этот дурацкий рекламный образ, который плодит неудачниц, будущих старых дев и мегер, потому что счастливыми-то их сделать может только мужчина, далёкий от совершенства», — процитировала Мамаева слова из книги.
Фото доступно в «инстаграме» Аланы Мамаевой.
Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, форвард «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
- 7 июля 2019
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