Бенитес хочет видеть Рондона в «Далянь Ифан»

Новый главный тренер «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес хочет пригласить в команду венесуэльского нападающего «Вест Бромвича» Хосе Саломона Рондона, утверждает Sky Sports.

В минувшем сезоне Бенитес работал с Рондоном в «Ньюкасл Юнайтед», за который форвард выступал на правах аренды. «Ньюкасл» имеет право выкупить трансфер форварда за € 18 млн, но пока не сделал этого.

В минувшем сезоне 29-летний Рондон принял участие в 32 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором 11 забитых мячей, а также отдал семь результативных передач. Его контракт с «Вест Бромвичем» действителен до лета 2020 года.

Напомним, Рондон известен российским болельщикам по своим выступлениям за казанский «Рубин» и петербургский «Зенит».