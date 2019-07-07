«Барселона» рассматривает вариант с подписанием Дани Алвеса

Бразильский защитник Дани Алвес, имеющий в настоящее время статус свободного агента, может вернуться в «Барселону», сообщает AS.

По информации источника, каталонский клуб рассматривает варианты с подписанием игрока на правый край обороны, если «Камп Ноу» этим летом покинет Нелсон Семеду. 36-летний бразилец считается в стане сине-гранатовых одним из кандидатов на эту роль, однако не основным.

Последним клубом Алвеса был «ПСЖ». В стан парижан защитник перешёл летом 2017 года на правах свободного агента из «Ювентуса». В завершившемся сезоне на клубном уровне футболист принял участие в 32 матчах. На счету игрока три забитых мяча и восемь результативных передач. Ранее бразилец также выступал за «Байю», «Севилью» и «Барселону».