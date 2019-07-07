Фелиш: хочу добиться успеха и стать звездой в «Атлетико»

Португальский нападающий Жоау Фелиш прокомментировал свой переход из «Бенфики» в мадридский «Атлетико».
«Я очень счастлив. Любой футболист хочет играть за лучшие команды мира. Мне выпал такой шанс. Я здесь, чтобы стараться изо всех сил. Я давно следил за «Атлетико». Видел, как эта команда становилась чемпионом Испании, выигрывала Лигу Европы и дважды доходила до финала Лиги чемпионов. Я всегда следил за чемпионатом Испании, в том числе и за «Атлетико».
Диего Симеоне – это тренер, который отдаёт команде очень много энергии, мотивирует её. Он очень помогает нам. Под его руководством уже играли несколько португальцев, я хочу стать как они или даже лучше. Я позитивно настроен. Хочу добиться успеха и стать звездой в «Атлетико», — приводит слова Фелиша Sport.es.
- 7 июля 2019
-
18:47
-
18:33
-
18:29
-
18:17
-
18:16
-
18:08
-
17:55
-
17:53
-
17:34
-
17:30
-
17:28
-
17:17
-
17:14
-
16:58
-
16:50
-
16:45
-
16:08
-
15:59
-
15:37
-
15:23
-
15:10
-
14:51
-
14:41
-
14:37
-
14:33
-
14:28
-
14:24
-
14:21
-
14:12
-
14:10
-
14:05
-
14:02
-
13:59
-
13:56
-
13:52