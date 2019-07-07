Фелиш: хочу добиться успеха и стать звездой в «Атлетико»

Португальский нападающий Жоау Фелиш прокомментировал свой переход из «Бенфики» в мадридский «Атлетико».

«Я очень счастлив. Любой футболист хочет играть за лучшие команды мира. Мне выпал такой шанс. Я здесь, чтобы стараться изо всех сил. Я давно следил за «Атлетико». Видел, как эта команда становилась чемпионом Испании, выигрывала Лигу Европы и дважды доходила до финала Лиги чемпионов. Я всегда следил за чемпионатом Испании, в том числе и за «Атлетико».



Диего Симеоне – это тренер, который отдаёт команде очень много энергии, мотивирует её. Он очень помогает нам. Под его руководством уже играли несколько португальцев, я хочу стать как они или даже лучше. Я позитивно настроен. Хочу добиться успеха и стать звездой в «Атлетико», — приводит слова Фелиша Sport.es.