Де Хеа подпишет новый 5-летний контракт с «МЮ» с зарплатой € 20 млн в год

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа подпишет новый контракт со своим клубом, утверждает Sunday Mirror.

По информации источника, 28-летний вратарь готов принять предложение «красных дьяволов» о продлении сотрудничества, по которому его зарплата вырастет с € 222 тыс. до € 390 тыс. в неделю (€ 20 млн в год). Таким образом, испанец станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков команды, уступая только чилийскому форварду Алексису Санчесу, который в неделю зарабатывает € 557 тыс.

Де Хеа перешёл в «МЮ» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года. В сезоне-2018/19 он пропустил 54 гола в 38 матчах английской Премьер-лиги. Его действующее соглашение с «МЮ» рассчитано до 30 июня 2020 года.