Рабиу покинул «Крылья Советов» по состоянию здоровья
Ганский полузащитник «Крыльев Советов» Мохаммед Рабиу покинул «Крылья Советов».
«Полузащитник Мохаммед Рабиу больше не сможет выступать за нашу команду. Футболист покинул „Крылья“ из-за проблем со здоровьем», — сообщается в официальном «твиттере» самарского клуба.
В первой половине минувшего сезона 29-летний Рабиу выступал за «Анжи», принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями и получил пять жёлтых карточек. В начале февраля хавбек перешёл в «Кайрат» на правах свободного агента, но всего через несколько недель стал игроком «Крыльев Советов». За самарский клуб он провёл девять матчей в РПЛ, стал автором одного забитого мяча и получил четыре жёлтые карточки.
В расположение «Крыльев Советов» прибыли два новых игрока
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