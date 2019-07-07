Конте — о работе в «Интере»: люблю испытания, когда у вас только 1 шанс на успех

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мнением о предстоящем сезоне.

«Что касается планов „Интера“ по поводу Икарди и Найнгголана, то у клуба было достаточно времени, чтобы принять решение по ним. У меня такое же мнение. Тренер и клуб должны работать как одно целое, и мы полностью едины в этом.



Я люблю испытания, когда у вас есть один процент на победу. Мне нравится работать над этим единственным процентом. Я не считаю работу в „Интере“ самым сложным испытанием в карьере, но хочу уделить время, чтобы подчеркнуть достижения Лучано Спаллетти. Он возглавил „Интер“ после того, как клуб несколько лет подряд не мог пробиться в Лигу чемпионов. А Лучано сделал это дважды подряд. Поэтому он оставил мне прочный фундамент для работы. Наша цель стать более стабильными, более надёжными, смотреть вперёд, а не назад», — приводит слова Конте Football Italia.